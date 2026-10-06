Setiap Tanggal Lahir Punya Sisi Keberuntungan Berbeda, Cek Area Hoki Anda Menurut Numerologi

JawaPos.com – Dalam numerologi, tanggal lahir seseorang dianggap sebagai salah satu kunci karakter, kekuatan, dan pola hidup mereka.

Lebih lanjut, angka-angka tertentu dikaitkan dengan kemampuan menarik keberuntungan dan kemakmuran.

Nah keberuntungan ini termasuk dalam hal cinta dan keuangan, karier, kreativitas, komunikasi, atau kemampuan mencapai hasil melalui disiplin dan ketekunan.

Melansir parade, mari simak sisi keberuntungan berdasarkan tanggal lahir yang mungkin menarik untuk Anda ketahui.

Tanggal 3, 12, 21, atau 30

Tanggal-tanggal ini dikaitkan dengan Jupiter, planet yang dalam astrologi dikaitkan dengan ekspansi, peluang, dan keberuntungan.

Mereka diyakini memiliki kemampuan untuk berada di tempat dan waktu yang tepat, menerima peluang tak terduga, dan bergerak maju berkat optimisme dan keterbukaan.