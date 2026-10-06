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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.59 WIB

4 Zodiak Pantang Menyerah, Tetap Berjuang Saat Orang Lain Sudah Memintanya Berhenti

Ilustrasi berolahraga/Magnific - Image

Ilustrasi berolahraga/Magnific

JawaPos.com - Terkadang, rasanya semua hal tidak berjalan sesuai harapan. Anda mungkin mulai ragu apakah tujuan yang ingin dicapai akan benar-benar terwujud.

Banyak orang berhenti dengan berbagai alasan. Mereka mungkin juga merasa kelelahan sebelum melihat hasil yang diinginkan. 

Namun, anda perlu belajar dari empat zodiak ini. Berdasarkan sudut pandang astrologi yang dikutip dari yourtango pada (6/10) berikut zodiak yang dikenal pantang menyerah.

Bagi taurus, berhenti bukanlah pilihan. Mereka hanya perlu memutuskan bahwa mereka tidak akan menyerah. Menyerah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan taurus. Bertahan dan terus berusaha menggambarkan karakter taurus yang sesungguhnya.

Mereka adalah orang-orang yang tetap berjalan sampai titik terakhir saat orang lain berhenti di tengah jalan.

Capricorn akan mengerjakan sesuatu sedikit demi sedikit sampai setiap bagiannya terasa lebih mudah untuk diselesaikan. Capricorn terkenal akan kesabarannya dan memahami bahwa beberapa hal membutuhkan waktu.

Mereka akan terus bergerak. Bagi capricorn, hal tersebut tidak menjadi masalah selama masih ada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Scorpio memiliki kreativitas yang membuat mereka mampu melihat kegagalan sebagai sebuah langkah untuk belajar. Saat mereka perlu mengamati bagaimana orang lain berhasil, mereka tidak akan ragu untuk mengikutinya.

Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, scorpio tidak langsung meninggalkan, melainkan justru mencoba sekali lagi.

Leo sangat berorientasi pada tujuan dan jarang menyerah. Dengan wawasan yang  mereka peroleh, leo dapat kembali mengerjakan tugas atau tujuan sebelumnya dengan perspektif baru.

Editor: Hanny Suwindari
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