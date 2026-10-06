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Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.05 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini membawa energi yang perlahan membantu Anda meninggalkan persoalan lama.

Pengaruh Bulan di Leo membuat Pisces lebih siap mengarahkan perhatian pada hal-hal yang memberikan ketenangan dan perasaan positif.

Manfaatkan waktu dengan berolahraga ringan, menikmati udara segar, atau sekadar menghabiskan waktu di luar ruangan untuk menyegarkan pikiran.

Bagi Pisces yang telah menikah, kenangan masa lalu bersama pasangan mungkin kembali terlintas dan menghadirkan rasa nostalgia.

Momen tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mengingat kembali perjalanan hubungan yang telah dilalui bersama.

Dari sisi finansial, Anda juga mulai merasa lebih tenang dan aman dalam memandang kondisi keuangan serta masa depan.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Pisces secara lengkap pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Cinta Pisces

Dalam urusan asmara, Venus membawa suasana yang cukup menyenangkan bagi Pisces yang telah memiliki pasangan.

Editor: Hanny Suwindari
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