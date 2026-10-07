Ramalan Zodiak Capricorn 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin merasa tegang atau gelisah. Capricorn mungkin kecewa karena tidak dapat menentukan sumber dari yang dirasakan. Tenanglah dan amati emosimu tanpa bereaksi terhadapnya.



Masalah adalah bagian dari kehidupan, karena hidup tidak selalu berjalan mulus. Anggaplah situasi ini sebagai pelajaran untuk memastikan pertumbuhan sebagai individu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn akan merasakan kekuatan cinta pasangan dan perlu berbagi hal yang sama dengannya. Terkait karir, Capricorn akan berhasil dalam bekerja dan meraih kesuksesan.

Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan saat Capricorn mungkin rentan terkena batuk atau pilek. Terkait keuangan, Capricorn harus menikmati kerja keras yang dilakukan dengan untuk memberikan hiburan bagi diri sendiri, teman-teman, dan keluarga.



Cinta Capricorn