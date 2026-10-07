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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 7 Oktober 2026 | 14.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Hari ini, kesehatan emosional zodiak Aquarius mungkin akan membaik. Ini menjadi waktu yang tepat untuk mengintrospeksi diri dan merenungkan keyakinan. 

Kejar minat-minat yang akan membawa kebahagiaan dan kepuasan. Cobalah beristirahat dan menikmati hal-hal indah yang ada di sekitar. Melakukan hal itu akan membuat Aquarius merasa segar kembali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius harus menyampaikan hal atau perasaan yang ingin diutarakan kepada pasangan. Terkait karir, Aquarius akan mengalami kemajuan pada proyek yang telah dikerjakan dengan keras.

Sementara itu, pulihkan kesehatan dengan berolahraga secara teratur dan melakukan diet sehat. Pada sisi keuangan, kesepakatan bisnis yang tertunda akhirnya selesai dan membuka peluang untuk terbentuknya bisnis baru.

Cinta Aquarius

Aquarius hanya ingin bersantai bersama pasangan tanpa memperhatikan dunia di sekitar. Cobalah menyampaikan hal yang ingin diutarakan satu sama lain. Perasaan Aquarius akan diterima dengan baik dan hal ini semakin mendekatkan Aquarius dengan pasangan

Karir Aquarius

Editor: Candra Mega Sari
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