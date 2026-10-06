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Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Ramalan Zodiak Libra Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Cancer membuat hari ini terasa tepat bagi Libra yang ingin mengembangkan kemampuan baru.

Jika selama ini Anda tertarik mempelajari bahasa asing, mengikuti kursus, atau menekuni keterampilan tertentu, inilah waktu yang baik untuk mulai mengambil langkah pertama.

Kondisi kesehatan Libra juga diperkirakan cukup stabil. Dalam urusan asmara, Libra yang masih lajang berpeluang menemukan kedekatan dengan seseorang dari lingkungan pekerjaan.

Interaksi yang awalnya sederhana dapat berkembang menjadi hubungan yang lebih menarik jika dijalani tanpa terburu-buru.

Dari sisi finansial, keputusan yang dibuat dengan penuh pertimbangan mulai menunjukkan hasil. Libra mungkin melihat jumlah utang berkurang secara perlahan. Hari ini juga dapat diisi dengan kegiatan spiritual.

Menyalakan diya di hadapan Ishta Dev dipercaya dapat membantu menghadirkan ketenangan dan energi positif.

Berikut ramalan zodiak Libra selengkapnya pada Rabu, 7 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Libra

Libra sebaiknya tidak terlalu mengesampingkan kehidupan asmara hari ini. Perhatian dan kehangatan tetap diperlukan agar hubungan dengan pasangan berjalan harmonis.

Editor: Hanny Suwindari
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