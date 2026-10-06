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Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.49 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan melalui Leo dapat membuat Aquarius menghadapi perasaan yang cukup membingungkan hari ini.

Ketika pikiran terasa penuh, aktivitas fisik ringan bisa menjadi cara untuk membantu menjernihkan kepala. Namun, jangan memaksakan diri dengan olahraga yang terlalu berat jika tubuh membutuhkan istirahat.

Hari ini juga menjadi waktu yang baik bagi Aquarius untuk menikmati kebersamaan dengan pasangan. Luangkan waktu untuk melakukan kegiatan sederhana bersama agar hubungan terasa lebih hangat.

Di lingkungan kerja, berbagai hal dapat dengan mudah mengalihkan perhatian Aquarius. Percakapan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan juga berpotensi membuat fokus terpecah.

Karena itu, sebisa mungkin hindari obrolan yang tidak diperlukan dan arahkan perhatian pada tugas yang harus diselesaikan.

Mari simak ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Aquarius

Pengaruh Bulan mendorong Aquarius untuk lebih memahami perasaan pasangan. Jangan hanya berfokus pada sudut pandang sendiri ketika menghadapi perbedaan dalam hubungan.

Cobalah mendengarkan dan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang yang Anda cintai.

Editor: Hanny Suwindari
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