Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.33 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Gambar utama - Image
Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Pengaruh Venus dapat membuat Capricorn lebih sensitif secara emosional hari ini. Karena itu, jangan terlalu keras kepada diri sendiri ketika menghadapi perasaan yang sulit dijelaskan. Berikan waktu untuk memahami apa yang sedang Anda rasakan tanpa terburu-buru mencari jawaban.

Dari sisi kesehatan, perut mungkin menjadi bagian tubuh yang cukup sensitif. Perhatikan jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman.

Capricorn yang masih lajang juga berpotensi merasakan ketertarikan kepada seseorang. Anda mungkin mendapati diri lebih sering memikirkan orang tersebut daripada biasanya. Namun, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai perasaan tersebut.

Sementara itu, Capricorn yang memiliki utang perlu lebih disiplin mengatur pengeluaran. Hindari membuat komitmen finansial baru yang sebenarnya belum diperlukan agar kondisi keuangan tidak semakin terbebani.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Capricorn yang harus kamu ketahui.

Cinta Capricorn

Kehadiran Bulan membawa energi yang mendukung kehidupan asmara Capricorn. Menghabiskan waktu bersama pasangan dapat memberikan rasa nyaman sekaligus membantu mempererat hubungan secara emosional.

Jika ada kesempatan, lakukan kegiatan sederhana bersama pasangan tanpa harus selalu merencanakan sesuatu yang besar. Perhatian kecil justru dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.

Bagi Capricorn yang masih lajang, perasaan mungkin terasa membingungkan. Anda bisa saja belum benar-benar memahami apa yang diinginkan dalam hubungan atau mengapa seseorang tertentu terus berada dalam pikiran.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.05 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.49 WIB

Ramalan Zodiak Libra Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore