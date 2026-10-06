Ramalan Zodiak Capricorn Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) JawaPos.com - Pengaruh Venus dapat membuat Capricorn lebih sensitif secara emosional hari ini. Karena itu, jangan terlalu keras kepada diri sendiri ketika menghadapi perasaan yang sulit dijelaskan. Berikan waktu untuk memahami apa yang sedang Anda rasakan tanpa terburu-buru mencari jawaban.

Dari sisi kesehatan, perut mungkin menjadi bagian tubuh yang cukup sensitif. Perhatikan jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman.

Capricorn yang masih lajang juga berpotensi merasakan ketertarikan kepada seseorang. Anda mungkin mendapati diri lebih sering memikirkan orang tersebut daripada biasanya. Namun, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai perasaan tersebut.

Sementara itu, Capricorn yang memiliki utang perlu lebih disiplin mengatur pengeluaran. Hindari membuat komitmen finansial baru yang sebenarnya belum diperlukan agar kondisi keuangan tidak semakin terbebani.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Capricorn yang harus kamu ketahui.

Cinta Capricorn

Kehadiran Bulan membawa energi yang mendukung kehidupan asmara Capricorn. Menghabiskan waktu bersama pasangan dapat memberikan rasa nyaman sekaligus membantu mempererat hubungan secara emosional.

Jika ada kesempatan, lakukan kegiatan sederhana bersama pasangan tanpa harus selalu merencanakan sesuatu yang besar. Perhatian kecil justru dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.