Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 15.58 WIB

3 Shio yang Dapat Banyak Keberuntungan di Akhir Tahun 2026, Rezekinya Ikut Mengalir Deras

Shio yang diramalkan bakal dapat banyak keberuntungan di akhir tahun 2026 saat rezekinya ikut mengalir deras. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan bakal dapat banyak keberuntungan di akhir tahun 2026 saat rezekinya ikut mengalir deras. (dok: pexels)

JawaPos.com - Kesuksesan dalam hidup tentu dapat diukur dengan berbagai macam nilai, salah satunya kekayaan materi.

Meski bukan segalanya, uang jadi salah satu yang paling banyak dikejar karena diharapkan dapat memberikan kemapanan dalam hidup.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri, ada sejumlah pihak yang diprediksi akan memperoleh banyak keberkahan hidup.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bakal dapat banyak keberuntungan di akhir tahun 2026 saat rezekinya ikut mengalir deras.

1. Shio Kerbau

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kerbau dikatakan akan punya keberuntungan di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, hoki akan membuat jalan rezeki mereka kian terbuka sehingga uang akan lebih banyak datang.

Meski begitu, keterbukaan jadi salah satu kunci dari rezeki yang bisa datang menghampiri hidup.

Sebab bila mereka hanya terus mengandalkan satu pintu dan tidak mau membuka jalan lain, maka sulit untuk rezeki itu bisa lebih mewarnai kehidupan mereka.

2. Shio Kambing 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Primbon Jawa Besok, Selasa Legi, 6 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan - Image
Zodiak

Ramalan Primbon Jawa Besok, Selasa Legi, 6 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Senin, 5 Oktober 2026 | 22.23 WIB

3 Zodiak yang Akan Merasakan Banyak Keberuntungan Mulai Sekarang hingga 11 Oktober 2026 - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Akan Merasakan Banyak Keberuntungan Mulai Sekarang hingga 11 Oktober 2026

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.43 WIB

3 Weton yang Kekayaannya Membludak di Akhir Tahun 2026, Keberuntungan Bikin Rezeki Mudah Didapatkan - Image
Zodiak

3 Weton yang Kekayaannya Membludak di Akhir Tahun 2026, Keberuntungan Bikin Rezeki Mudah Didapatkan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.03 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore