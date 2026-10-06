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Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.34 WIB

3 Weton yang Bakal Panen Duit di Bulan Oktober 2026, Keberuntungan Bikin Semua Pintu Rezeki Terbuka

Weton yang diramalkan bakal panen duit di bulan Oktober 2026 saat keberuntungan bikin semua pintu rezeki terbuka. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bakal panen duit di bulan Oktober 2026 saat keberuntungan bikin semua pintu rezeki terbuka. (dok: magnific)

JawaPos.com - Memanen kebaikan dan berkah hidup tentu jadi salah satu hal yang menggembirakan untuk dijalani.

Mendapatkan banyak kebaikan tentu membuat hidup jadi lebih kian berarti dan mengundang rasa syukur.

Dalam waktu dekat segelintir orang diprediksi dapat merasakan nikmatnya keberkahan buah dari sikap baik yang selama ini diterapkan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal panen duit di bulan Oktober 2026 saat keberuntungan bikin semua pintu rezeki terbuka.

1. Weton Minggu Legi 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Legi biasanya memiliki kewibawaan.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini bisa menjadi salah satu fase terbaik yang bisa mengubah hidup ke depannya.

Mereka yang berweton satu ini dimungkinkan membuka serangkaian pintu rezeki yang diperoleh berkat keberuntungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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