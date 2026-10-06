Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.25 WIB

Ramalan Primbon Jawa Besok, Rabu Pahing, 7 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific) - Image

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Rabu Pahing, 7 Oktober 2026 menarik untuk disimak, khususnya bagi masyarakat yang masih mengikuti tradisi weton Jawa dalam membaca gambaran mengenai rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan.

Berdasarkan kalender Jawa, Rabu, 7 Oktober 2026 bertepatan dengan 24 Bakdamulud 1960 dan memiliki pasaran Pahing. 

Dengan demikian, weton pada tanggal tersebut adalah Rabu Pahing. Tanggal ini juga masih berada dalam Wuku Wayang.

Dalam perhitungan weton, Rabu memiliki neptu 7, sedangkan Pahing memiliki neptu 9, sehingga jumlah neptu Rabu Pahing adalah 16. 

Primbon Jawa menjelaskan bahwa, weton merupakan perpaduan antara siklus tujuh hari dan lima pasaran Jawa, dengan masing-masing hari serta pasaran memiliki nilai neptu tersendiri. 

Lantas, bagaimana gambaran rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan Rabu Pahing 7 Oktober 2026? Berikut ulasan selengkapnya, dilansir dari Primbon.com.

1. Rezeki Rabu Pahing 7 Oktober 2026

Dalam ramalan Primbon Jawa Rabu Pahing 7 Oktober 2026, urusan rezeki dapat dikaitkan dengan kemampuan memanfaatkan peluang sekaligus mengendalikan keinginan. Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16, yang berasal dari Rabu bernilai 7 dan Pahing bernilai 9. Dalam tradisi primbon, kombinasi tersebut memiliki karakter tersendiri yang kemudian digunakan sebagai bagian dari petungan untuk melihat berbagai aspek kehidupan. 

Pahing dalam Primbon.com digambarkan memiliki karakter yang mandiri, ambisius, pekerja keras, dan mempunyai pendirian kuat. Sifat tersebut dapat menjadi modal ketika seseorang sedang mengejar target keuangan. Namun, ambisi yang terlalu besar juga perlu diimbangi dengan pertimbangan agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan beban baru. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Pisces Selasa, 6 Oktober 2026: Gabungkan Ide dan Disiplin - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Selasa, 6 Oktober 2026: Gabungkan Ide dan Disiplin

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.33 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Selasa, 6 Oktober 2026: Atur Waktu dan Prioritas - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Selasa, 6 Oktober 2026: Atur Waktu dan Prioritas

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.31 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Selasa, 6 Oktober 2026: Ide Kreatif Buka Peluang Baru - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Selasa, 6 Oktober 2026: Ide Kreatif Buka Peluang Baru

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.27 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore