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Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 15.57 WIB

Ramalan Zodiak Leo Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Pengaruh Venus mendorong Leo untuk lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang sedang dipikirkan kepada orang-orang terdekat.

Jangan terlalu lama menyimpan beban sendiri, terutama jika ada persoalan yang membuat Anda merasa tertekan. Berbicara dengan teman yang dipercaya dapat membantu membuat pikiran terasa lebih ringan.

Jika belakangan ini rutinitas terasa melelahkan atau memicu stres, cobalah melakukan sedikit perubahan dalam keseharian.

Tidak harus perubahan besar, menata kembali jadwal atau memberikan waktu istirahat yang cukup sudah dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman.

Leo yang masih lajang berpeluang menikmati percakapan menarik dengan seseorang berzodiak Cancer. Bahkan, interaksi tersebut bisa berkembang menjadi ketertarikan baru.

Hari ini juga cukup baik bagi Leo yang sedang mencari pekerjaan untuk lebih aktif mengejar peluang yang tersedia.

Di rumah, kegiatan doa atau refleksi dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang. Menyalakan dupa kamper saat berdoa dipercaya dapat menghadirkan rasa damai dan energi positif.

Seperti dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan untuk Anda yang berzodiak Leo.

Cinta Leo

Venus membawa energi yang mendukung Leo untuk lebih terbuka dalam urusan perasaan. Bagi yang sedang dekat dengan seseorang, percakapan yang jujur dapat membantu hubungan berkembang ke arah yang lebih baik.

Editor: Hanny Suwindari
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