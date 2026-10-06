Ramalan Zodiak Taurus Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) JawaPos.com - Transit Bulan di Cancer mengingatkan Taurus untuk tetap memiliki batasan yang sehat dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk teman dekat.

Kedekatan bukan berarti harus selalu mengorbankan ruang pribadi. Karena itu, penting bagi Taurus untuk tetap mengetahui kapan harus berkata cukup.

Dari sisi kesehatan, perhatian lebih sebaiknya diberikan pada mata. Jangan memaksakan diri ketika mata mulai terasa lelah, terutama jika aktivitas sehari-hari banyak dilakukan di depan layar.

Dalam hubungan asmara, Taurus yang sudah memiliki pasangan mungkin lebih mudah merasa cemburu atau posesif.

Perasaan tersebut sebaiknya tidak dibiarkan berkembang menjadi kecurigaan yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan.

Sementara bagi Taurus yang sedang mencari pekerjaan, ada kemungkinan datang kabar mengenai peluang kerja.

Hari ini juga menjadi waktu yang baik untuk berbagi kepada sesama. Menyumbangkan barang berwarna putih, seperti beras atau susu, kepada orang yang membutuhkan dipercaya dapat membawa energi positif.

Mengunjungi orang tua atau sesepuh juga dapat menjadi kegiatan yang bermakna. Yuk simak ramalan Taurus selengkapnya dilansir dari laman Astrotalk.