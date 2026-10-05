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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.23 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Senin, 5 Oktober 2026 diperkirakan cukup baik sehingga aktivitas dapat dijalani dengan energi yang relatif stabil.

Pengaruh Bulan di Cancer dapat membuat Gemini lebih peka terhadap kebutuhan tubuh sekaligus perubahan suasana hati yang sedang dirasakan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski kondisi tubuh terasa cukup prima, Gemini tetap perlu mempertahankan kebiasaan yang selama ini membantu menjaga kesehatan.

Waktu tidur sebaiknya tidak dikorbankan ketika aktivitas mulai meningkat karena kurang istirahat dapat membuat energi lebih cepat terkuras.

Gemini juga dapat mencoba kegiatan yang membantu menenangkan pikiran, seperti yoga atau meditasi.

Aktivitas tersebut tidak harus dilakukan dalam waktu lama karena beberapa menit untuk menarik napas dan menenangkan diri pun dapat membantu mengurangi ketegangan.

Jika pikiran mulai dipenuhi berbagai hal, jangan merasa harus terus bekerja atau produktif tanpa memberikan kesempatan untuk beristirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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