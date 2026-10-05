Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Senin, 5 Oktober 2026 diperkirakan cukup baik sehingga aktivitas dapat dijalani dengan energi yang relatif stabil.

Pengaruh Bulan di Cancer dapat membuat Gemini lebih peka terhadap kebutuhan tubuh sekaligus perubahan suasana hati yang sedang dirasakan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski kondisi tubuh terasa cukup prima, Gemini tetap perlu mempertahankan kebiasaan yang selama ini membantu menjaga kesehatan.

Waktu tidur sebaiknya tidak dikorbankan ketika aktivitas mulai meningkat karena kurang istirahat dapat membuat energi lebih cepat terkuras.

Gemini juga dapat mencoba kegiatan yang membantu menenangkan pikiran, seperti yoga atau meditasi.

Aktivitas tersebut tidak harus dilakukan dalam waktu lama karena beberapa menit untuk menarik napas dan menenangkan diri pun dapat membantu mengurangi ketegangan.