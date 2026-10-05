3 Weton yang Bakal Dapat Rezeki Besar di Akhir Tahun 2026, Jabatan Siap Naik Makin Tinggi

JawaPos.com - Sesuatu yang mengejutkan mungkin akan diperoleh dalam waktu dekat ini oleh orang yang beruntung.

Menurut primbon, ada kebaikan yang akan datang menghampiri hidup seseorang sampai apa yang diperolehnya bisa mengubah jalan ke depannya.

Rangkaian hal penuh syukur dan membahagiakan pun akan satu persatu hadir dan menjadi keberkahan yang mungkin tidak akan datang dua kali.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal dapat rezeki besar di akhir tahun 2026 saat jabatan siap naik makin tinggi.

1. Weton Selasa Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Pahing biasanya mempunyai karakter yang penuh semangat.

Mereka hampir selalu menjadi orang yang punya tujuan dalam hidup, baik sesuatu yang kecil maupun besar.