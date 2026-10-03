6 Weton Dihampiri Proyek Besar, Kondisi Finansial Naik Drastis Oktober 2026

Ilustrasi weton yang mendapat proyek besar di bulan Oktober 2026 (magnific)
JawaPos.com - Enam weton ini disebut berpeluang mendapatkan proyek dan kesempatan baru yang dapat membuka pintu rezeki pada Oktober 2026.
Menurut prediksi, Oktober 2026 akan membawa beragam cerita bagi weton pantang menyerah.
Salah satu yang menarik perhatian adalah, sejumlah weton ini disebut berpeluang memperoleh kesempatan besar dalam pekerjaan maupun usaha.
Ya, dalam penafsiran Primbon Jawa, perjalanan rezeki seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran.
Perhitungan hari dan pasaran kelahiran dipercaya memiliki makna simbolis tertentu yang kemudian digunakan untuk menggambarkan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan kehidupan seseorang.
Memasuki Oktober 2026, sejumlah weton yang disebut memiliki peluang mengalami perkembangan finansial melalui datangnya pekerjaan, proyek, usaha, maupun kesempatan baru.
Namun, istilah “proyek besar” ini digunakan sebagai gambaran adanya peluang bernilai ekonomi, bukan kepastian bahwa pemilik weton tertentu akan mendapatkan proyek dalam jumlah atau nilai tertentu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022