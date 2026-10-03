6 Weton Dihampiri Proyek Besar, Kondisi Finansial Naik Drastis Oktober 2026

JawaPos.com - Enam weton ini disebut berpeluang mendapatkan proyek dan kesempatan baru yang dapat membuka pintu rezeki pada Oktober 2026.

Menurut prediksi, Oktober 2026 akan membawa beragam cerita bagi weton pantang menyerah.

Salah satu yang menarik perhatian adalah, sejumlah weton ini disebut berpeluang memperoleh kesempatan besar dalam pekerjaan maupun usaha.

Ya, dalam penafsiran Primbon Jawa, perjalanan rezeki seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran.

Perhitungan hari dan pasaran kelahiran dipercaya memiliki makna simbolis tertentu yang kemudian digunakan untuk menggambarkan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Memasuki Oktober 2026, sejumlah weton yang disebut memiliki peluang mengalami perkembangan finansial melalui datangnya pekerjaan, proyek, usaha, maupun kesempatan baru.

Namun, istilah “proyek besar” ini digunakan sebagai gambaran adanya peluang bernilai ekonomi, bukan kepastian bahwa pemilik weton tertentu akan mendapatkan proyek dalam jumlah atau nilai tertentu.