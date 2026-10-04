Salah Satunya Jumat Pahing! 5 Weton Disebut Primbon Jawa Paling Kuat Hidup Mapan dan Makmur

JawaPos.com - Memiliki kehidupan yang mapan dan makmur tentu menjadi impian banyak orang.

Dalam budaya Jawa, weton kelahiran menjadi salah satu bagian dari tradisi yang kerap digunakan untuk membaca karakter seseorang, termasuk gambaran mengenai perjalanan rezeki dan kehidupan.

Primbon Jawa mengenal weton sebagai perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon.

Setiap kombinasi memiliki nilai neptu dan penafsiran tersendiri yang kemudian digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek kehidupan.

Menariknya, sejumlah weton disebut mempunyai karakter yang mendukung seseorang untuk membangun kehidupan lebih stabil.

Sifat tekun, mampu mengambil keputusan, pantang menyerah, hingga pandai membaca peluang menjadi beberapa gambaran yang kerap dikaitkan dengan weton-weton tersebut.

Dikutip dari pembahasan kanal YouTube Bara Raja Cirebon, inilah lima weton dalam Primbon Jawa yang disebut memiliki karakter dan peluang rezeki untuk mendukung kehidupan mapan dan makmur.