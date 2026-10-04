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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.54 WIB

Salah Satunya Jumat Pahing! 5 Weton Disebut Primbon Jawa Paling Kuat Hidup Mapan dan Makmur

Ilustrasi weton yang rezekinya paling kuat menurut Primbon Jawa (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang rezekinya paling kuat menurut Primbon Jawa (Magnific)

JawaPos.com -  Memiliki kehidupan yang mapan dan makmur tentu menjadi impian banyak orang. 

Dalam budaya Jawa, weton kelahiran menjadi salah satu bagian dari tradisi yang kerap digunakan untuk membaca karakter seseorang, termasuk gambaran mengenai perjalanan rezeki dan kehidupan.

Primbon Jawa mengenal weton sebagai perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon. 

Setiap kombinasi memiliki nilai neptu dan penafsiran tersendiri yang kemudian digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek kehidupan.

Menariknya, sejumlah weton disebut mempunyai karakter yang mendukung seseorang untuk membangun kehidupan lebih stabil. 

Sifat tekun, mampu mengambil keputusan, pantang menyerah, hingga pandai membaca peluang menjadi beberapa gambaran yang kerap dikaitkan dengan weton-weton tersebut.

Dikutip dari pembahasan kanal YouTube Bara Raja Cirebon, inilah lima weton dalam Primbon Jawa yang disebut memiliki karakter dan peluang rezeki untuk mendukung kehidupan mapan dan makmur. 

Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki karakter kuat dan berpeluang menjalani kehidupan mapan serta makmur? Cek wetonmu!

Editor: Novia Tri Astuti
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