Salah Satunya Jumat Pahing! 5 Weton Disebut Primbon Jawa Paling Kuat Hidup Mapan dan Makmur

Ilustrasi weton yang rezekinya paling kuat menurut Primbon Jawa (Magnific)
JawaPos.com - Memiliki kehidupan yang mapan dan makmur tentu menjadi impian banyak orang.
Dalam budaya Jawa, weton kelahiran menjadi salah satu bagian dari tradisi yang kerap digunakan untuk membaca karakter seseorang, termasuk gambaran mengenai perjalanan rezeki dan kehidupan.
Primbon Jawa mengenal weton sebagai perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon.
Setiap kombinasi memiliki nilai neptu dan penafsiran tersendiri yang kemudian digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek kehidupan.
Menariknya, sejumlah weton disebut mempunyai karakter yang mendukung seseorang untuk membangun kehidupan lebih stabil.
Sifat tekun, mampu mengambil keputusan, pantang menyerah, hingga pandai membaca peluang menjadi beberapa gambaran yang kerap dikaitkan dengan weton-weton tersebut.
Dikutip dari pembahasan kanal YouTube Bara Raja Cirebon, inilah lima weton dalam Primbon Jawa yang disebut memiliki karakter dan peluang rezeki untuk mendukung kehidupan mapan dan makmur.
Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki karakter kuat dan berpeluang menjalani kehidupan mapan serta makmur? Cek wetonmu!
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022