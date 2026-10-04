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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.41 WIB

5 Weton Tunggak Semi: Hari Pasaran Jawa yang Disebut Memiliki Aliran Rezeki Tak Pernah Putus

Ilustrasi weton tunggak semi, yang rezekinya terus berkembang. (freepik) - Image

Ilustrasi weton tunggak semi, yang rezekinya terus berkembang. (freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan watak, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki. 

Salah satu istilah yang cukup populer dalam Primbon Jawa adalah Tunggak Semi, sebuah gambaran mengenai sesuatu yang tetap dapat tumbuh kembali meskipun sebelumnya telah dipotong atau mengalami masa sulit.

Secara filosofis, Tunggak Semi menggambarkan daya hidup yang tidak mudah berhenti. Ketika satu sumber rezeki berkurang, dipercaya masih ada peluang lain yang dapat tumbuh dan menjadi jalan baru. 

Karena itulah, weton yang disebut berada di bawah naungan Tunggak Semi kerap dikaitkan dengan rezeki yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dilansir dari YouTube Nawi Krama TV, berikut lima weton yang dalam tafsir Primbon Jawa disebut memiliki naungan Tunggak Semi dan dikaitkan dengan aliran rezeki yang terus tumbuh. Simak, berikut informasi lengkapnya.

1. Senin Legi

Weton Senin Legi menjadi salah satu nama yang kerap disebut ketika membahas Tunggak Semi dalam Primbon Jawa. Kombinasi hari Senin dan pasaran Legi memiliki neptu 9, yakni empat dari hari Senin dan lima dari pasaran Legi. Dalam sejumlah tafsir tradisional, Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, murah hati, ceria, sekaligus memiliki keteguhan dalam menjalani kehidupan.

Sosok dengan weton ini dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi perubahan keadaan. Mereka dapat mengalami masa ketika kehidupan terasa sulit, tetapi mempunyai dorongan untuk kembali menata keadaan dan mencari jalan keluar. Karakter semacam inilah yang kemudian selaras dengan filosofi Tunggak Semi, yakni sesuatu yang kembali tumbuh setelah sebelumnya mengalami keterbatasan. Tafsir mengenai Senin Legi juga kerap menggambarkan mereka sebagai pribadi yang mampu menjaga prinsip dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan.

Dalam urusan rezeki, Tunggak Semi bukan semata-mata dimaknai sebagai mendapatkan uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Filosofinya lebih dekat dengan gambaran bahwa sumber penghasilan dapat terus muncul dan berkembang secara bertahap. Ketika satu kesempatan berakhir, masih terdapat peluang lain yang dapat dimanfaatkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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