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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 5 Oktober 2026 | 22.26 WIB

Ramalan Shio Besok Selasa 6 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Selasa, 6 Oktober 2026, menghadirkan gambaran peruntungan bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Memasuki awal pekan kedua Oktober, masing-masing shio memiliki peluang dan tantangan yang berbeda, mulai dari urusan karier, keuangan, hubungan asmara, hingga kehidupan sosial.

Dalam astrologi China, setiap shio memiliki karakter dan pola energi yang berbeda. Karena itu, ramalan harian dapat menjadi bahan refleksi untuk melihat kecenderungan yang mungkin muncul sepanjang hari, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan.

Selasa, 6 Oktober 2026 juga masih berada dalam tahun Kuda Api. Energi tahun ini secara umum dikaitkan dengan gerak cepat, keberanian, perubahan, dan dorongan untuk mengambil tindakan. 

Namun, energi yang kuat juga perlu diimbangi dengan pertimbangan agar keputusan tidak dibuat secara terburu-buru.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Selasa, 6 Oktober 2026 untuk shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

1. Shio Naga

Shio Naga menghadapi Selasa, 6 Oktober 2026 dengan perhatian besar pada tanggung jawab dan kemampuan mengambil keputusan secara tenang. Naga dikenal sebagai sosok yang memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan dirinya. Namun, situasi yang muncul hari ini mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih diplomatis daripada sekadar mengandalkan keberanian.

Dalam pekerjaan, Naga berpeluang mendapatkan kepercayaan untuk menangani tugas yang cukup penting. Jangan melihat tanggung jawab tambahan sebagai beban semata. Jika dikerjakan dengan perencanaan yang matang, hal tersebut justru dapat memperlihatkan kemampuan Naga kepada orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap perjalanan karier. Hindari keinginan untuk mengerjakan semuanya sendirian jika ada pekerjaan yang bisa dibagi dengan orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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