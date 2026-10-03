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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 00.48 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 4 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Minggu, 4 Oktober 2026 menghadirkan pesan berbeda bagi pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Memasuki awal bulan Oktober, setiap shio dapat menghadapi situasi yang berkaitan dengan aktivitas pribadi, keluarga, pekerjaan, hingga hubungan dengan orang-orang terdekat.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan simbolisme tersendiri. 

Ramalan harian kemudian memberikan gambaran mengenai tema yang dapat menjadi perhatian pada hari tertentu. 

Karena itu, ramalan shio dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk melihat berbagai situasi dengan sudut pandang yang berbeda.

Pada Minggu, 4 Oktober 2026, Shio Naga perlu memperhatikan cara mengelola aktivitas dan ekspektasi, sementara Shio Ular mendapatkan perhatian pada kehidupan keluarga dan rumah. 

Shio Kuda berkaitan dengan penyelesaian persoalan yang tertunda, sedangkan Shio Kambing membawa energi yang lebih berhubungan dengan kreativitas dan produktivitas.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Minggu, 4 Oktober 2026 untuk Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

1. Shio Naga

Bagi pemilik Shio Naga, ramalan Minggu, 4 Oktober 2026 mengingatkan pentingnya mengatur ritme aktivitas agar tidak terlalu memaksakan diri. 

Astrology.com menggambarkan adanya kemungkinan naik turunnya situasi yang membuat Shio Naga merasa harus menyelesaikan banyak hal sekaligus. 

Ketika berbagai pekerjaan datang dalam waktu berdekatan, keinginan untuk segera menuntaskan semuanya justru dapat membuat keadaan menjadi lebih rumit.

Situasi seperti ini membutuhkan kemampuan untuk menentukan mana yang benar-benar perlu diselesaikan terlebih dahulu. 

Tidak semua pekerjaan harus mendapatkan perhatian dalam waktu yang sama. Ada beberapa hal yang dapat ditunda tanpa memberikan dampak besar terhadap tujuan jangka panjang.

Pesan penting untuk Shio Naga besok adalah tidak menjadikan daftar pekerjaan yang belum selesai sebagai ukuran keberhasilan pribadi. 

Editor: Novia Tri Astuti
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