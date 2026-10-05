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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 5 Oktober 2026 | 17.41 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific

 JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi memiliki keberanian dan semangat yang cukup kuat untuk menjalani berbagai aktivitas. Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh berpeluang memberikan hasil yang memuaskan, bahkan ada kesempatan untuk melakukan perjalanan.

Keberuntungan juga terlihat dalam urusan karier dan keuangan. Kerja keras Capricorn dapat menghasilkan keuntungan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri, sementara hubungan asmara terasa semakin dekat dan harmonis.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (5/10), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, Capricorn memiliki keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan. Upaya yang selama ini dilakukan berpotensi membuahkan hasil sehingga Anda bisa menjalani hari dengan rasa percaya diri yang lebih besar.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara terasa semakin erat. Anda cenderung merasakan ikatan yang kuat dengan pasangan, seolah memiliki hubungan yang sangat cocok satu sama lain.

Kedekatan emosional ini dapat membuat hubungan terasa lebih harmonis. Luangkan waktu untuk menikmati kebersamaan dan terus jaga komunikasi agar perasaan positif tersebut semakin kuat.

Karier Capricorn

Kerja keras yang Anda lakukan berpotensi memberikan keuntungan. Hari ini juga menjadi kesempatan bagi Capricorn untuk menunjukkan kemampuan dan mewujudkan potensi yang selama ini dimiliki.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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