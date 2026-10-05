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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 5 Oktober 2026 | 17.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi berpeluang menjalani hari dengan produktif. Kerja keras dan tekad yang kuat membantu Anda mengembangkan keterampilan sekaligus menyelesaikan berbagai tanggung jawab dengan lebih baik.

Selain urusan pekerjaan, kondisi keuangan dan kesehatan Scorpio juga menunjukkan perkembangan positif. Sikap jujur dalam hubungan akan membantu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dengan pasangan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (5/10), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini menjadi waktu yang baik bagi Libra untuk meningkatkan kemampuan. Anda memiliki kesempatan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kerja keras dan tekad yang kuat juga berpotensi membawa hasil yang memuaskan.

Cinta Libra

Dalam hubungan asmara, Anda cenderung bersikap terbuka dan jujur kepada pasangan. Ketulusan dalam menyampaikan perasaan membuat orang yang Anda cintai lebih mudah memahami apa yang sebenarnya Anda rasakan.

Sikap tersebut juga dapat memperkuat kedekatan dengan pasangan. Jangan ragu membicarakan hal-hal penting secara terus terang, selama disampaikan dengan cara yang tetap menghargai perasaan satu sama lain.

Karier Libra

Pekerjaan yang tergolong sulit sekalipun berpeluang Anda tangani dengan lebih mudah hari ini. Kemampuan dan pengalaman yang dimiliki membantu Anda menyelesaikan tugas dengan percaya diri.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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