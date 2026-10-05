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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 5 Oktober 2026 | 17.42 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi perlu menghadapi berbagai situasi dengan kepala dingin. Kemampuan menjaga ketenangan akan membantu Anda melewati kondisi sulit, meski perencanaan yang matang tetap diperlukan agar setiap langkah berjalan sesuai arah.

Beberapa tantangan juga mungkin muncul dalam pekerjaan dan hubungan asmara Pisces. Mengendalikan emosi menjadi penting, sementara kondisi keuangan perlu dikelola dengan lebih hati-hati agar pemasukan dan pengeluaran tetap seimbang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Senin (5/10), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, Pisces perlu menghadapi situasi yang tidak selalu mudah dengan sikap tenang. Kemampuan mengendalikan diri akan sangat membantu ketika muncul persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara hati-hati. Di sisi lain, perencanaan yang matang tetap diperlukan.

Cinta Pisces

Dalam hubungan asmara, Anda mungkin menjadi lebih agresif ketika menyampaikan pendapat kepada pasangan. Sikap terlalu keras berisiko membuat komunikasi menjadi kurang nyaman dan memicu kesalahpahaman.

Cobalah menyampaikan pandangan dengan lebih lembut dan memberi ruang bagi pasangan untuk mengutarakan pendapat. Sikap saling menghargai akan membantu menjaga hubungan tetap sehat dan harmonis.

Karier Pisces

Kesabaran Anda mungkin diuji di tempat kerja. Tekanan atau situasi tertentu dapat membuat emosi lebih mudah terpancing sehingga pekerjaan berisiko tidak berjalan sesuai harapan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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