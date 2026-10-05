Ramalan Zodiak Capricorn 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn akan menjadi lebih sabar, strategis, dan lebih berhati-hati dalam berurusan dengan orang lain, baik secara pribadi maupun profesional.

Ini adalah momen yang tepat untuk melanjutkan rencana Capricorn yang tertunda. Pada sisi lain, cobalah menyelesaikan konflik apa pun dengan orang terdekat secara cepat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 5 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn harus berhati-hati agar tidak terbawa suasana jika seorang rekan kerja menarik perhatianmu. Terkait karir, Capricorn akan berhasil mengatasi situasi yang menantang dengan bekerja sangat keras akhir-akhir ini.

Sementara itu, pastikan untuk mengatasi masalah mata saat penglihatan mulai memburuk secara perlahan tanpa disadari. Terkait keuangan, temukan beberapa petunjuk yang sangat menjanjikan tentang dimana Capricorn bisa menemukan rumah impian untuk dibeli.

Cinta Capricorn

Jangan terbawa suasana jika seorang rekan kerja menarik perhatianmu. Capricorn mungkin tampak tidak bersalah pada awalnya, tetapi sangat penting untuk tidak merusak reputasi dan terlibat dalam hubungan dengannya.