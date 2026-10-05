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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 5 Oktober 2026 | 17.35 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas.

Beberapa kesalahan mungkin perlu diperbaiki, sehingga kemampuan mengatur kegiatan dan mengendalikan diri menjadi penting agar berbagai urusan tetap berjalan baik.

Kesabaran juga dibutuhkan dalam pekerjaan maupun hubungan asmara dengan pasangan. 

Di sisi lain, pengeluaran Scorpio yang meningkat serta gangguan waktu tidur perlu menjadi perhatian agar kondisi finansial dan kesehatan tetap terjaga.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Senin (5/10), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, Scorpio mungkin perlu mengevaluasi kembali beberapa tindakan yang telah dilakukan.

Kesalahan yang muncul bukan berarti tidak bisa diperbaiki, tetapi membutuhkan ketelitian dan pengaturan yang lebih baik.

Cobalah mengendalikan aktivitas Anda hari ini dengan membuat perencanaan yang jelas.

Cinta Scorpio

Dalam hubungan asmara, Anda mungkin terlalu serius menanggapi perkataan pasangan. Hal tersebut dapat membuat suasana hati mudah berubah dan memicu rasa kesal.

Cobalah menghadapi pasangan dengan sikap yang lebih santai dan fleksibel. Tidak semua perkataan perlu dimaknai secara berlebihan.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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