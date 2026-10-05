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Leni Setya Wati
Senin, 5 Oktober 2026 | 12.11 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini mengingatkan Anda untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain.

Anda mungkin memiliki kecenderungan mudah percaya, tetapi tidak semua orang dapat dijadikan tempat untuk bergantung.

Dalam urusan kesehatan, area punggung bagian bawah atau pinggang perlu mendapatkan perhatian.

Hindari aktivitas yang memberikan tekanan berlebihan pada tubuh, terutama jika Anda banyak duduk atau melakukan pekerjaan fisik.

Bagi Sagitarius yang masih lajang, ada peluang bertemu seseorang yang menarik dan berzodiak Taurus. Kondisi keuangan secara umum masih cukup stabil, meski pengeluaran tetap perlu diawasi.

Untuk menjaga ketenangan pikiran, hindari memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Meluangkan waktu untuk bermeditasi atau menikmati suasana tenang dapat membantu mengurangi kekhawatiran.

Yuk baca ramalan zodiak Sagitarius secara lebih lengkap seperti dilansir dari laman YourTango.

Cinta Sagitarius

Pengaruh Venus membawa energi menarik dalam kehidupan asmara Sagitarius. Bagi yang masih lajang, ada kemungkinan muncul ketertarikan kepada seseorang berzodiak Taurus yang memiliki daya tarik tersendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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