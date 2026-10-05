Ramalan Zodiak Capricorn Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini mengingatkan Anda agar tidak terlalu menjauh dari orang-orang terdekat.

Transit Bulan melalui Cancer menunjukkan bahwa menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman dapat memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan.

Selain menjaga hubungan sosial, Capricorn juga perlu memperhatikan pola makan. Kebiasaan mengonsumsi makanan secara tidak teratur dapat memengaruhi kondisi tubuh.

Dalam urusan asmara, Capricorn yang masih lajang mungkin mulai menyadari adanya perasaan khusus terhadap seseorang. Sementara bagi mereka yang bekerja di bidang kreatif, ide-ide baru dan menarik berpotensi muncul hari ini.

Menghabiskan waktu bersama hewan peliharaan, termasuk memberi mereka makanan atau minuman, juga dapat menjadi aktivitas sederhana yang menghadirkan ketenangan.

Berikut ini adalah ramalan zodiak Capricorn selengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Capricorn

Pengaruh Venus membuat Capricorn yang masih lajang kemungkinan kembali teringat pada mantan kekasih. Jika muncul keinginan untuk kembali menjalin hubungan, jangan terburu-buru mengambil keputusan.