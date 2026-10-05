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Leni Setya Wati
Senin, 5 Oktober 2026 | 12.09 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini mengajak Anda lebih memperhatikan kondisi emosional dan kesehatan.

Transit Bulan di Cancer mungkin membuat Scorpio merasa sedikit kesepian atau membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami perasaan sendiri.

Jika Anda memiliki kebiasaan mengonsumsi alkohol atau makanan yang digoreng dan berminyak, sebaiknya mulai mengurangi porsinya. Konsumsi secara berlebihan dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman.

Dalam urusan asmara, Scorpio yang masih lajang berpeluang tiba-tiba tertarik kepada seseorang yang dianggap istimewa. Sementara dalam pekerjaan, fokuslah menyelesaikan tugas penting, tetapi tetap sisihkan waktu untuk beristirahat.

Melakukan kegiatan sosial juga dapat menjadi pilihan. Dalam tradisi spiritual yang disebutkan dalam ramalan ini, mendonasikan biji wijen hitam dipercaya dapat membantu menenangkan pengaruh Saturnus dan menghadirkan keseimbangan.

Seperti dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan zodiak Scorpio secara lebih lengkap. Yuk simak!

Cinta Scorpio

Pengaruh Venus membawa energi positif bagi kehidupan asmara Scorpio. Bagi yang masih lajang, hari ini menjadi waktu yang baik untuk memperluas pergaulan dan membuka peluang bertemu orang baru.

Sementara bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, rutinitas hubungan yang terasa monoton mungkin perlu disegarkan. Cobalah melakukan aktivitas romantis yang berbeda dari biasanya.

Editor: Hanny Suwindari
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