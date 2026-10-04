Ramalan Karier Zodiak Pisces Minggu, 4 Oktober 2026: Susun Prioritas dengan Lebih Tenang

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Karier Pisces pada Minggu, 4 Oktober 2026 tidak harus dipenuhi dengan berbagai kegiatan pekerjaan yang padat.
Setelah melewati beberapa hari dengan rutinitas profesional, Pisces justru dapat memanfaatkan hari libur untuk memberikan kesempatan kepada pikiran beristirahat.
Ketika pikiran tidak terlalu terbebani, Pisces dapat melihat persoalan pekerjaan dengan sudut pandang yang lebih luas.
Tugas yang sebelumnya terasa sulit mungkin terlihat berbeda setelah Pisces mengambil jarak sejenak dari tekanan dan tidak memaksakan diri ketika energi sedang rendah.
Jika terdapat pekerjaan yang belum selesai, tidak perlu terburu-buru menyelesaikannya pada hari libur apabila memang masih dapat dikerjakan pada waktu yang lebih tepat.
Pisces dapat menggunakan Minggu untuk membuat gambaran sederhana mengenai pekerjaan yang perlu mendapatkan perhatian ketika pekan baru dimulai.
Menentukan beberapa prioritas utama akan membantu Pisces memulai aktivitas dengan arah yang lebih jelas tanpa merasa harus mengerjakan semuanya sekaligus.
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Jawa Pos
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