Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.30 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Minggu, 4 Oktober 2026: Susun Prioritas dengan Lebih Tenang

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Karier Pisces pada Minggu, 4 Oktober 2026 tidak harus dipenuhi dengan berbagai kegiatan pekerjaan yang padat.

Setelah melewati beberapa hari dengan rutinitas profesional, Pisces justru dapat memanfaatkan hari libur untuk memberikan kesempatan kepada pikiran beristirahat.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika pikiran tidak terlalu terbebani, Pisces dapat melihat persoalan pekerjaan dengan sudut pandang yang lebih luas.

Tugas yang sebelumnya terasa sulit mungkin terlihat berbeda setelah Pisces mengambil jarak sejenak dari tekanan dan tidak memaksakan diri ketika energi sedang rendah.

Jika terdapat pekerjaan yang belum selesai, tidak perlu terburu-buru menyelesaikannya pada hari libur apabila memang masih dapat dikerjakan pada waktu yang lebih tepat.

Pisces dapat menggunakan Minggu untuk membuat gambaran sederhana mengenai pekerjaan yang perlu mendapatkan perhatian ketika pekan baru dimulai.

Menentukan beberapa prioritas utama akan membantu Pisces memulai aktivitas dengan arah yang lebih jelas tanpa merasa harus mengerjakan semuanya sekaligus.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Aquarius Minggu, 4 Oktober 2026: Seimbangkan Kerja dan Waktu Pribadi - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Minggu, 4 Oktober 2026: Seimbangkan Kerja dan Waktu Pribadi

Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.28 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Minggu, 4 Oktober 2026: Bangun Kembali Relasi Profesional - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Minggu, 4 Oktober 2026: Bangun Kembali Relasi Profesional

Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.25 WIB

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Minggu, 4 Oktober 2026: Maksimalkan Produktivitas dengan Cermat - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Minggu, 4 Oktober 2026: Maksimalkan Produktivitas dengan Cermat

Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore