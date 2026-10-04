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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.25 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Minggu, 4 Oktober 2026: Bangun Kembali Relasi Profesional

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Capricorn pada Minggu, 4 Oktober 2026 membuka peluang untuk kembali menjalin komunikasi dengan orang-orang dari lingkungan profesional yang sebelumnya sempat jarang berhubungan.

Bagi Capricorn yang sedang mencari pekerjaan, hubungan dengan teman lama, mantan rekan kerja, atau kenalan profesional dapat memberikan informasi yang mungkin berguna untuk langkah berikutnya.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Percakapan sederhana dengan seseorang yang pernah bekerja bersama Capricorn dapat berkembang menjadi informasi mengenai lowongan, proyek, atau kesempatan kerja yang sebelumnya belum diketahui.

Karena itu, Capricorn sebaiknya tidak terlalu membatasi diri dari komunikasi dengan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan profesional.

Kesempatan terkadang muncul melalui hubungan yang sudah terjalin, sehingga menjaga komunikasi dengan cara yang baik dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Sementara bagi Capricorn yang sudah memiliki pekerjaan, hari Minggu dapat dimanfaatkan untuk membangun kembali keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri.

Capricorn terkadang terlalu sibuk memikirkan kekurangan sehingga lupa bahwa pengalaman yang dimiliki sudah cukup untuk menghadapi berbagai tanggung jawab.

Editor: Novia Tri Astuti
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