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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.28 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Minggu, 4 Oktober 2026: Seimbangkan Kerja dan Waktu Pribadi

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Karier Aquarius pada Minggu, 4 Oktober 2026 mengingatkan pentingnya menjaga batas antara tanggung jawab profesional dan waktu yang digunakan untuk diri sendiri.

Beberapa hari terakhir pekerjaan mungkin cukup banyak menyita perhatian Aquarius sehingga waktu libur pun masih dipenuhi pikiran mengenai tugas dan urusan kantor.

Berikut ramalan karier zodiak Aquarius pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesibukan memang menjadi bagian dari tanggung jawab, tetapi terus membawa persoalan pekerjaan ke waktu istirahat dapat membuat tubuh dan pikiran kehilangan kesempatan untuk benar-benar memulihkan energi.

Karena itu, manfaatkan hari Minggu untuk mengambil jeda dari tekanan profesional.

Jika memang terdapat pekerjaan yang tidak dapat ditunda, Aquarius sebaiknya menentukan batas waktu yang jelas agar tanggung jawab tersebut tidak mengambil seluruh waktu libur.

Setelah urusan penting selesai, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

Aquarius juga perlu memperhatikan cara membawa diri ketika kembali memasuki lingkungan kerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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