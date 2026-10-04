Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 4 Oktober 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Minggu, 4 Oktober 2026 membutuhkan perhatian lebih, terutama setelah beberapa hari menjalani aktivitas yang cukup padat.

AstroTalk mengingatkan kemungkinan munculnya rasa kurang nyaman pada bagian kepala ketika tubuh tidak memperoleh waktu istirahat yang memadai.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika beberapa hari terakhir Aquarius terlalu sibuk, hari Minggu sebaiknya digunakan untuk mengembalikan energi yang terkuras.

Jangan merasa harus memenuhi seluruh waktu libur dengan berbagai kegiatan hanya karena tidak ingin melewatkan hari tanpa melakukan sesuatu.

Memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat juga merupakan bagian dari kebiasaan hidup yang sehat.

Jika memungkinkan, Aquarius dapat mengatur waktu tidur lebih awal dan mengurangi kegiatan yang membuat pikiran terus aktif hingga larut malam.