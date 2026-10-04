Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 4 Oktober 2026: Pulihkan Energi dengan Tenang

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Pisces pada Minggu, 4 Oktober 2026 membutuhkan perhatian dengan memberikan tubuh waktu yang cukup untuk beristirahat dan memulihkan tenaga.
Pengaruh Bulan di Gemini dalam prediksi AstroTalk membawa energi yang cukup mendukung, tetapi Pisces tetap perlu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh.
Setelah menjalani rutinitas selama beberapa hari, hari libur dapat dimanfaatkan Pisces untuk memperlambat aktivitas dan mengembalikan energi yang terkuras.
Jika tubuh terasa ingin beristirahat, Pisces tidak perlu merasa bersalah ketika memilih menghabiskan lebih banyak waktu di rumah.
Istirahat bukan berarti malas, melainkan kesempatan bagi tubuh untuk mendapatkan kembali tenaga sebelum menghadapi rutinitas berikutnya.
Pisces tetap dapat melakukan aktivitas ringan apabila ingin bergerak.
Berjalan santai, melakukan peregangan, atau menghabiskan waktu di lingkungan yang tenang dapat membantu tubuh tetap aktif tanpa memberikan beban berlebihan.
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Jawa Pos
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