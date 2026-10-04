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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.26 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 4 Oktober 2026: Perhatikan Batas Kemampuan Tubuh

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Minggu, 4 Oktober 2026 perlu diperhatikan, terutama ketika ingin melakukan aktivitas fisik setelah menjalani rutinitas yang cukup padat sepanjang pekan.

Jika berencana berolahraga, Capricorn sebaiknya tidak langsung memberikan beban berat kepada tubuh tanpa persiapan yang cukup.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pemanasan menjadi bagian penting yang sebaiknya dilakukan sebelum memulai latihan agar tubuh memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan aktivitas yang akan dilakukan.

Mulailah dengan gerakan sederhana dan tingkatkan intensitas secara bertahap sesuai dengan kemampuan tubuh.

Capricorn juga perlu memperhatikan tanda-tanda kelelahan yang muncul ketika sedang beraktivitas.

Keinginan mencapai target olahraga memang dapat menjadi motivasi, tetapi kondisi tubuh tidak selalu sama setiap harinya.

Jika tubuh sedang kurang bugar, memaksakan latihan dengan intensitas tinggi justru dapat membuat tubuh semakin terbebani dan meningkatkan kemungkinan mengalami cedera.

Editor: Novia Tri Astuti
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