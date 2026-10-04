Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Minggu, 4 Oktober 2026: Jaga Pencernaan dan Asupan Cairan

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Minggu, 4 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian, terutama pada kondisi pencernaan yang mungkin lebih sensitif dari biasanya.

AstroTalk mencatat kemungkinan munculnya keluhan seperti perut kembung atau rasa kurang nyaman setelah mengonsumsi makanan tertentu.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, Sagittarius sebaiknya lebih selektif dalam menentukan makanan yang dikonsumsi ketika kondisi perut mulai terasa tidak nyaman.

Kenali jenis makanan yang biasanya membuat pencernaan lebih sensitif dan kurangi konsumsinya untuk sementara.

Perhatikan pula respons tubuh setelah makan agar Sagittarius dapat mengetahui makanan seperti apa yang membuat kondisi tubuh terasa lebih baik.

Porsi makanan yang terlalu banyak juga sebaiknya dihindari, terutama ketika perut sedang membutuhkan waktu untuk beradaptasi.