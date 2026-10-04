Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.21 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Minggu, 4 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Minggu, 4 Oktober 2026 perlu dijaga dengan memperhatikan batas kemampuan tubuh setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang pekan.

Rasa lelah secara fisik maupun emosional dapat membuat kondisi tubuh terasa kurang bugar sehingga Scorpio sebaiknya tidak memaksakan seluruh rencana ketika energi sedang menurun.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyarankan Scorpio memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk memulihkan tenaga ketika mulai muncul tanda-tanda kelelahan.

Menunda kegiatan yang tidak terlalu penting bukan berarti Scorpio kehilangan kesempatan untuk menjadi produktif.

Sebaliknya, beristirahat pada saat yang tepat dapat membantu tubuh mengembalikan energi sehingga aktivitas berikutnya dapat dilakukan dengan kondisi yang lebih baik.

Hari Minggu juga dapat dimanfaatkan Scorpio untuk mengurangi kegiatan yang terlalu menguras tenaga.

Berjalan santai, melakukan peregangan ringan, atau menghabiskan waktu di lingkungan yang tenang dapat membantu tubuh terasa lebih rileks sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 4 Oktober 2026: Kondisi Tubuh Makin Positif - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 4 Oktober 2026: Kondisi Tubuh Makin Positif

Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.19 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 4 Oktober 2026: Perbaiki Pola Tidur dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 4 Oktober 2026: Perbaiki Pola Tidur dan Istirahat

Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.17 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 4 Oktober 2026: Jaga Istirahat dan Kebutuhan Cairan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 4 Oktober 2026: Jaga Istirahat dan Kebutuhan Cairan

Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore