Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 4 Oktober 2026: Jaga Istirahat dan Kebutuhan Cairan

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Minggu, 4 Oktober 2026 secara umum berada dalam keadaan cukup baik, tetapi waktu istirahat tetap perlu diperhatikan.

AstroTalk mencatat kemungkinan munculnya sakit kepala ringan yang dapat terasa lebih mengganggu ketika Leo kurang tidur atau terlalu lama menjalani aktivitas tanpa jeda.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, Leo sebaiknya tidak memenuhi seluruh waktu libur dengan kegiatan yang membuat tubuh terus bekerja tanpa kesempatan untuk memulihkan tenaga.

Setelah menjalani rutinitas sepanjang pekan, tubuh membutuhkan waktu untuk mengembalikan energi sehingga hari Minggu dapat dimanfaatkan untuk mengurangi aktivitas yang terlalu menguras tenaga.

Kebutuhan cairan juga tidak boleh diabaikan, terutama ketika Leo menghabiskan banyak waktu di luar rumah atau melakukan berbagai kegiatan fisik.

Kurangnya asupan air dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman dan menambah rasa lelah ketika aktivitas berlangsung cukup lama.