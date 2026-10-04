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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Minggu, 4 Oktober 2026: Tingkatkan Kualitas Setiap Pekerjaan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Dalam urusan karier, Gemini pada Minggu, 4 Oktober 2026 perlu memberikan perhatian yang sama terhadap setiap tanggung jawab, termasuk pekerjaan yang terlihat sederhana.

Tugas dengan skala kecil sekalipun dapat memberikan gambaran mengenai ketelitian, kemampuan, dan sikap profesional Gemini di mata orang-orang yang bekerja bersamanya.

Berikut ramalan karier zodiak Gemini pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, Gemini sebaiknya tidak mengerjakan tugas hanya dengan tujuan menyelesaikannya secepat mungkin.

Luangkan waktu untuk memeriksa kembali hasil pekerjaan sebelum diberikan kepada atasan, klien, maupun rekan kerja.

Kebiasaan melakukan pengecekan dapat membantu mengurangi kesalahan sekaligus menunjukkan bahwa Gemini memiliki perhatian terhadap kualitas pekerjaan.

Dalam pekerjaan yang melibatkan tim, komunikasi juga menjadi bagian yang perlu dijaga dengan baik.

Kemampuan Gemini dalam berbicara dan menyampaikan gagasan memang dapat menjadi keunggulan, tetapi mendengarkan pendapat orang lain tidak kalah penting.

Editor: Novia Tri Astuti
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