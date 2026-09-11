Rezeki Terus Mengalir! 5 Weton Ini Disebut Berada di Bawah Naungan Tunggak Semi

Ilustrasi weton yang paling gampang mengais rezeki menurut primbon jawa (freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton sering digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Perhitungan tersebut berasal dari perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa.
Salah satu istilah yang dikenal dalam Primbon Jawa adalah Tunggak Semi. Dalam penafsiran tradisional, istilah ini menggambarkan sesuatu yang terus tumbuh kembali sehingga kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan keberkahan.
Pemilik weton yang berada dalam naungan tersebut dipercaya memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh penghasilan dan mempertahankan kecukupan hidup. Namun, ramalan weton tetap merupakan bagian dari kearifan lokal dan tidak bisa dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.
Dikutip dari kanal YouTube Sanis One, berikut lima weton yang disebut memiliki kemudahan dalam mencari rezeki menurut Primbon Jawa.
Senin Legi mempunyai neptu 9, yang berasal dari nilai Senin sebesar 4 dan Legi sebesar 5.
Dalam tafsir weton, pemilik Senin Legi dikenal mempunyai karakter sederhana, murah hati, kuat, dan ceria. Mereka juga disebut memiliki watak Lakuning Angin, yang menggambarkan sosok dengan pembawaan menyejukkan dan mampu menciptakan suasana menyenangkan bagi orang di sekitarnya.
Di sisi lain, mereka terkadang digambarkan cukup berhati-hati dalam mempercayai orang lain.
Senin Legi dipercaya berada di bawah naungan Tunggak Semi. Rezekinya dianalogikan seperti sesuatu yang terus tumbuh meskipun secara bertahap. Karena itu, pemilik weton ini disebut memiliki peluang untuk mencapai kehidupan yang semakin mapan apabila mampu mengelola penghasilannya dengan baik.
Minggu Wage memiliki neptu 9 dari kombinasi Minggu bernilai 5 dan Wage bernilai 4.
Orang yang lahir pada weton ini dalam penafsiran tradisional dikenal memiliki hati yang baik, penuh kasih sayang, dan berwibawa. Mereka juga dianggap mempunyai kecerdasan serta keterbukaan yang membuatnya mudah diterima di lingkungan sosial.
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Jawa Pos
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