Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Lania Monica
Jumat, 11 September 2026 | 21.34 WIB

Rezeki Terus Mengalir! 5 Weton Ini Disebut Berada di Bawah Naungan Tunggak Semi

Ilustrasi weton yang paling gampang mengais rezeki menurut primbon jawa (freepik) - Image

Ilustrasi weton yang paling gampang mengais rezeki menurut primbon jawa (freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton sering digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Perhitungan tersebut berasal dari perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa.

Salah satu istilah yang dikenal dalam Primbon Jawa adalah Tunggak Semi. Dalam penafsiran tradisional, istilah ini menggambarkan sesuatu yang terus tumbuh kembali sehingga kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan keberkahan.

Pemilik weton yang berada dalam naungan tersebut dipercaya memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh penghasilan dan mempertahankan kecukupan hidup. Namun, ramalan weton tetap merupakan bagian dari kearifan lokal dan tidak bisa dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Sanis One, berikut lima weton yang disebut memiliki kemudahan dalam mencari rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi

Senin Legi mempunyai neptu 9, yang berasal dari nilai Senin sebesar 4 dan Legi sebesar 5.

Dalam tafsir weton, pemilik Senin Legi dikenal mempunyai karakter sederhana, murah hati, kuat, dan ceria. Mereka juga disebut memiliki watak Lakuning Angin, yang menggambarkan sosok dengan pembawaan menyejukkan dan mampu menciptakan suasana menyenangkan bagi orang di sekitarnya.

Di sisi lain, mereka terkadang digambarkan cukup berhati-hati dalam mempercayai orang lain.

Senin Legi dipercaya berada di bawah naungan Tunggak Semi. Rezekinya dianalogikan seperti sesuatu yang terus tumbuh meskipun secara bertahap. Karena itu, pemilik weton ini disebut memiliki peluang untuk mencapai kehidupan yang semakin mapan apabila mampu mengelola penghasilannya dengan baik.

2. Minggu Wage

Minggu Wage memiliki neptu 9 dari kombinasi Minggu bernilai 5 dan Wage bernilai 4.

Orang yang lahir pada weton ini dalam penafsiran tradisional dikenal memiliki hati yang baik, penuh kasih sayang, dan berwibawa. Mereka juga dianggap mempunyai kecerdasan serta keterbukaan yang membuatnya mudah diterima di lingkungan sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pantang Kehabisan Rezeki, 5 Weton Tunggak Semi Ini Selalu Punya Peluang Baru - Image
Zodiak

Pantang Kehabisan Rezeki, 5 Weton Tunggak Semi Ini Selalu Punya Peluang Baru

Selasa, 21 Juli 2026 | 18.12 WIB

17 Weton Tunggak Semi Nohan Rembulan yang Sukses dan Beruntung Rezeki Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

17 Weton Tunggak Semi Nohan Rembulan yang Sukses dan Beruntung Rezeki Menurut Primbon Jawa

Senin, 15 Juni 2026 | 18.07 WIB

Paling Beruntung, 5 Weton Tunggak Semi Ini Rezeki Melimpah Ruah Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Paling Beruntung, 5 Weton Tunggak Semi Ini Rezeki Melimpah Ruah Menurut Primbon Jawa

Minggu, 14 Juni 2026 | 17.08 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore