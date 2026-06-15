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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 18.07 WIB

17 Weton Tunggak Semi Nohan Rembulan yang Sukses dan Beruntung Rezeki Menurut Primbon Jawa

weton naungan tunggak semi nohan rembulan yang sukses dan beruntung rezeki menurut primbon jawa / foto : Magnific/ johnstocker - Image

weton naungan tunggak semi nohan rembulan yang sukses dan beruntung rezeki menurut primbon jawa / foto : Magnific/ johnstocker

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat 17 weton naungan tunggak semi nohan rembulan yang diramalkan sukses dan beruntung dengan rezeki yang lancar sepanjang hidupnya.

Setiap weton memiliki naungan khusus yang menjadi sumber keberuntungan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Naungan-naungan seperti tunggak semi, waseso segoro, dan satrio wibowo menjadi penentu karakter lancar rezeki setiap weton ini.

Primbon Jawa mencatat bahwa potensi sukses dan beruntung ini tetap membutuhkan ikhtiar dan doa agar benar-benar terwujud nyata.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Senin (15/6), berikut 17 weton naungan tunggak semi nohan rembulan yang sukses dan beruntung rezeki menurut primbon jawa.

1. Rabu Pahing

Weton Rabu Pahing berneptu 16 dan dinaungi tunggak semi yang berarti rezekinya mudah mengalir sepanjang hidupnya.

Naungan ilmu latifun dan tulus banyu menjadikannya pandai di segala bidang, ikhlas, dan beruntung dalam urusan pekerjaan.

2. Kamis Kliwon

Weton Kamis Kliwon berneptu 16 dan dinaungi waseso segoro yang berarti rezekinya banyak dan budi pekertinya sangat baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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