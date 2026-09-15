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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 16 September 2026 | 04.46 WIB

Masih Meratapi Kehidupan? 4 Jalan Batin yang Perlahan Membawa Kedamaian dan Membuka Harapan Baru

Ilustrasi meratapi kehidupan. (Pexels) - Image

Ilustrasi meratapi kehidupan. (Pexels)

JawaPos.com - Hampir setiap orang pernah memiliki gambaran hidup yang terasa begitu nyata di dalam benak.

Gambaran tentang siapa diri kita kelak, bagaimana bentuk kebahagiaan yang akan diraih, dan seperti apa masa depan yang seolah sudah ditakdirkan.

Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai skenario itu.

Ketika kenyataan mengambil arah berbeda, rasa kehilangan yang muncul sering kali terasa aneh—karena yang diratapi bukan seseorang, melainkan masa depan yang tak pernah benar-benar terjadi.

Perasaan ini bukan kelemahan. Ia adalah bentuk duka yang sunyi, duka atas harapan yang tak terpenuhi.

 Banyak orang berusaha menutupinya dengan berpura-pura kuat, padahal batin mereka masih tertinggal di masa lalu.

Refleksi mendalam tentang kondisi ini dibahas dalam artikel yang dimuat oleh YourTango, ditulis oleh Rachelle Stone dan terakhir diperbarui pada 16 Februari 2026.

Ada empat hal utama yang diyakini mampu membawa kedamaian bagi siapa pun yang masih meratapi kehidupan yang dulu mereka bayangkan.

1.      Izinkan diri Anda benar-benar berduka

Kedamaian tidak lahir dari penyangkalan, melainkan dari keberanian untuk mengakui rasa kehilangan. Anda perlu memberi ruang bagi diri sendiri untuk berduka atas mimpi besar yang tak terwujud.

Editor: Hanny Suwindari
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