4 Zodiak yang Memilih Diam Daripada Menunjukkan Perasaannya, Sulit Terbuka Pada Orang Lain

JawaPos.com - Setiap orang memiliki alasan yang berbeda untuk menyembunyikan emosinya.

Ada beberapa orang yang cenderung lebih tertutup ataupun memilih menyimpan perasaannya dari orang yang tidak terlalu dekat.

Namun, keempat zodiak ini tidak hanya kesulitan saat membagikan perasaan pada orang lain, tetapi juga terkadang kesulitan mengenali dan memahami perasaan mereka sendiri.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (3/10) berikut empat zodiak yang membutuhkan sedikit bantuan untuk lebih terbuka dan membiarkan orang lain masuk ke dalam hidup mereka.

Virgo

Virgo cenderung terlalu kritis pada diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, saat mereka menghadapi emosi terkadang terasa menyulitkan. Bagi mereka duduk sejenak hanya untuk mengungkapkan perasaan dapat terasa menyiksa.

Libra

Libra cenderung menghindari situasi yang mengharuskan mereka menghadapi persoalan emosional. Mereka mengakui bahwa dirinya sedang menghadapi situasi yang sulit. Mereka bahkan berkali-kali mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja.

Scorpio

Scorpio dapat mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain. Scorpio juga dapat mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain, bahkan saat orang tersebut sudah dekat dengan mereka.

Aquarius

Aquarius dapat memiliki pemikiran dan perasaan yang sangat dalam, tetapi mereka tidak menyukai keharusan untuk mengungkapkannya. Saat ditanya apakah mereka baik-baik saja, aquarius dapat memberikan respons yang defensif.