4 Zodiak yang Memilih Diam Daripada Menunjukkan Perasaannya, Sulit Terbuka Pada Orang Lain

Ilustrasi kesedihan/Magnific
JawaPos.com - Setiap orang memiliki alasan yang berbeda untuk menyembunyikan emosinya.
Ada beberapa orang yang cenderung lebih tertutup ataupun memilih menyimpan perasaannya dari orang yang tidak terlalu dekat.
Namun, keempat zodiak ini tidak hanya kesulitan saat membagikan perasaan pada orang lain, tetapi juga terkadang kesulitan mengenali dan memahami perasaan mereka sendiri.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (3/10) berikut empat zodiak yang membutuhkan sedikit bantuan untuk lebih terbuka dan membiarkan orang lain masuk ke dalam hidup mereka.
Virgo
Virgo cenderung terlalu kritis pada diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, saat mereka menghadapi emosi terkadang terasa menyulitkan. Bagi mereka duduk sejenak hanya untuk mengungkapkan perasaan dapat terasa menyiksa.
Libra
Libra cenderung menghindari situasi yang mengharuskan mereka menghadapi persoalan emosional. Mereka mengakui bahwa dirinya sedang menghadapi situasi yang sulit. Mereka bahkan berkali-kali mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja.
Scorpio
Scorpio dapat mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain. Scorpio juga dapat mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain, bahkan saat orang tersebut sudah dekat dengan mereka.
Aquarius
Aquarius dapat memiliki pemikiran dan perasaan yang sangat dalam, tetapi mereka tidak menyukai keharusan untuk mengungkapkannya. Saat ditanya apakah mereka baik-baik saja, aquarius dapat memberikan respons yang defensif.
Bagi orang yang ingin mempertahankan hubungan dekat dengannya, memahami kecenderungan tersebut menjadi bagian dari proses mengenal aquarius lebih jauh.
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