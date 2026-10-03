Ingin Membuat Percakapan yang Sulit Menjadi Mudah? Coba Ikuti 7 Tips Mudah Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada percakapan yang kita tunda bukan karena tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena kita takut dengan apa yang mungkin terjadi setelahnya.

Membicarakan masalah dengan pasangan, menyampaikan ketidaksetujuan kepada teman, memberikan kritik kepada rekan kerja, meminta maaf, membicarakan uang, atau mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam bisa terasa sangat berat.

Kita sering membayangkan percakapan itu akan berakhir dengan pertengkaran, salah paham, penolakan, atau hubungan yang menjadi canggung.

Akibatnya, kita memilih diam.

Masalahnya, percakapan yang dihindari biasanya tidak benar-benar menghilang. Justru, semakin lama ditunda, semakin banyak asumsi, emosi, dan kekhawatiran yang menumpuk di kepala.

Padahal, percakapan sulit tidak selalu harus menjadi percakapan yang buruk.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), dalam psikologi komunikasi, cara kita menyampaikan sesuatu sering kali sama pentingnya dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nada bicara, pilihan kata, kemampuan mendengarkan, serta cara kita mengelola emosi dapat menentukan apakah sebuah pembicaraan berubah menjadi konflik atau justru menjadi kesempatan untuk saling memahami.

Kalau kamu sedang menghadapi percakapan yang terasa sulit, tujuh tips sederhana berikut bisa membantu membuatnya terasa lebih ringan.

1. Jangan memulai percakapan ketika emosi sedang berada di puncak