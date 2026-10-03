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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.31 WIB

8 Alasan Mengapa Orang yang Baik Hati Bisa Berasal dari Orang Tua yang Sulit Menurut Psikologi

seseorang yang tumbuh menjadi orang yang baik hati./Magnific/magnific - Image

seseorang yang tumbuh menjadi orang yang baik hati./Magnific/magnific

JawaPos.com - Ada orang-orang yang tumbuh dalam keluarga yang hangat, penuh dukungan, dan komunikasinya sehat. Namun, ada pula yang dibesarkan oleh orang tua yang sulit dipahami: terlalu keras, mudah marah, sangat kritis, kurang memberikan perhatian, sulit mengungkapkan kasih sayang, atau bahkan membuat anak merasa harus selalu berhati-hati dalam bersikap.

Menariknya, sebagian orang yang tumbuh dalam situasi seperti itu justru berkembang menjadi pribadi yang sangat peka, perhatian, mudah berempati, dan senang membantu orang lain.

Tentu saja, pengalaman masa kecil tidak secara otomatis menentukan kepribadian seseorang. Tidak semua anak yang memiliki orang tua sulit akan menjadi sangat baik hati, dan tidak semua orang yang baik hati memiliki pengalaman keluarga yang berat.

Namun, psikologi memberikan beberapa penjelasan mengenai bagaimana pengalaman hubungan dengan orang tua dapat memengaruhi cara seseorang memahami emosi, membangun hubungan, dan memperlakukan orang lain.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (1/10), terdapat delapan kemungkinan yang menarik untuk dipahami.

1. Mereka tahu rasanya diperlakukan dengan buruk

Salah satu alasan seseorang bisa tumbuh menjadi pribadi yang penuh perhatian adalah karena ia mengetahui sendiri bagaimana rasanya ketika perhatian itu tidak diberikan.

Anak yang sering merasa diabaikan, diremehkan, dimarahi, atau tidak didengarkan dapat menjadi sangat sensitif terhadap pengalaman emosional orang lain.

Ketika dewasa, ia mungkin melihat seseorang yang sedang sedih dan berpikir:

"Aku tahu rasanya sendirian seperti itu."

Editor: Hanny Suwindari
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