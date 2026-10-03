6 Hal yang Perlu Diingat Saat Menghadapi Orang yang Sulit Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Berhadapan dengan orang yang sulit bisa menjadi salah satu pengalaman yang paling menguras energi secara emosional. Ada orang yang mudah tersinggung, gemar menyalahkan, selalu ingin menang dalam percakapan, sulit menerima kritik, suka memancing konflik, atau membuat kita merasa bersalah bahkan ketika kita tidak melakukan sesuatu yang salah.

Masalahnya, kita tidak selalu bisa menghindari mereka.

Orang yang sulit bisa saja merupakan rekan kerja, atasan, anggota keluarga, teman, tetangga, pasangan, atau seseorang yang harus kita temui secara rutin. Karena itu, kemampuan menghadapi perilaku yang sulit bukan sekadar soal menjadi "lebih sabar". Dalam psikologi, cara kita memahami emosi, menetapkan batasan, berkomunikasi, dan mengatur respons diri dapat sangat menentukan bagaimana sebuah interaksi berkembang.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan perilaku orang lain. Namun, kita masih memiliki ruang untuk mengendalikan respons kita sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat enam hal yang perlu diingat ketika menghadapi orang yang sulit.

1. Jangan Menganggap Semua Perilaku Sulit sebagai Serangan Pribadi

Ketika seseorang berbicara dengan nada tinggi, meremehkan pendapat kita, terus mengkritik, atau bersikap defensif, reaksi pertama yang muncul sering kali adalah menganggap perilaku tersebut ditujukan secara pribadi kepada kita.

"Dia memang tidak menghargai saya."

"Dia sengaja membuat saya kesal."