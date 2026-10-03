Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.13 WIB

6 Hal yang Perlu Diingat Saat Menghadapi Orang yang Sulit Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang menghadapi orang yang sulit./Magnific/DC Studio - Image

seseorang yang menghadapi orang yang sulit./Magnific/DC Studio

JawaPos.com - Berhadapan dengan orang yang sulit bisa menjadi salah satu pengalaman yang paling menguras energi secara emosional. Ada orang yang mudah tersinggung, gemar menyalahkan, selalu ingin menang dalam percakapan, sulit menerima kritik, suka memancing konflik, atau membuat kita merasa bersalah bahkan ketika kita tidak melakukan sesuatu yang salah.

Masalahnya, kita tidak selalu bisa menghindari mereka.

Orang yang sulit bisa saja merupakan rekan kerja, atasan, anggota keluarga, teman, tetangga, pasangan, atau seseorang yang harus kita temui secara rutin. Karena itu, kemampuan menghadapi perilaku yang sulit bukan sekadar soal menjadi "lebih sabar". Dalam psikologi, cara kita memahami emosi, menetapkan batasan, berkomunikasi, dan mengatur respons diri dapat sangat menentukan bagaimana sebuah interaksi berkembang.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan perilaku orang lain. Namun, kita masih memiliki ruang untuk mengendalikan respons kita sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat enam hal yang perlu diingat ketika menghadapi orang yang sulit.

1. Jangan Menganggap Semua Perilaku Sulit sebagai Serangan Pribadi

Ketika seseorang berbicara dengan nada tinggi, meremehkan pendapat kita, terus mengkritik, atau bersikap defensif, reaksi pertama yang muncul sering kali adalah menganggap perilaku tersebut ditujukan secara pribadi kepada kita.

"Dia memang tidak menghargai saya."

"Dia sengaja membuat saya kesal."

"Dia ingin menjatuhkan saya."

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ingin Membuat Percakapan yang Sulit Menjadi Mudah? Coba Ikuti 7 Tips Mudah Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ingin Membuat Percakapan yang Sulit Menjadi Mudah? Coba Ikuti 7 Tips Mudah Ini Menurut Psikologi

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.58 WIB

8 Alasan Mengapa Orang yang Baik Hati Bisa Berasal dari Orang Tua yang Sulit Menurut Psikologi - Image
Parenting

8 Alasan Mengapa Orang yang Baik Hati Bisa Berasal dari Orang Tua yang Sulit Menurut Psikologi

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.31 WIB

4 Zodiak yang Memilih Diam Daripada Menunjukkan Perasaannya, Sulit Terbuka Pada Orang Lain - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Memilih Diam Daripada Menunjukkan Perasaannya, Sulit Terbuka Pada Orang Lain

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore