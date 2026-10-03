Mulai 4 Oktober 2026, 4 Shio Diprediksi Jalani Hari Lebih Lancar dan Penuh Ketenangan

JawaPos.com - Memasuki Minggu, 4 Oktober 2026, kehidupan sejumlah shio diprediksi memasuki fase yang terasa lebih lancar dan penuh ketenangan.

Berbagai persoalan yang sebelumnya menyita pikiran, perlahan dapat menemukan jalan keluar.

Sementara itu, beberapa urusan yang sempat tertunda juga mulai menunjukkan perkembangan.

Bagi empat shio ini, 4 Oktober 2026 disebut menjadi salah satu momentum ketika tekanan mulai berkurang.

Situasi yang sebelumnya terasa rumit dapat dilihat dari sudut pandang berbeda sehingga lebih mudah untuk menentukan langkah berikutnya.

Dirangkum dari YourTango, inilah empat shio yang diprediksi menjalani kehidupan lebih mudah pada 4 Oktober 2026.

Shio apa saja yang dimaksud? Berikut informasi selengkapnya.