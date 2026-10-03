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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 03.33 WIB

Mulai 4 Oktober 2026, 4 Shio Diprediksi Jalani Hari Lebih Lancar dan Penuh Ketenangan

Ilustrasi shio menjalani hidup lebih lancar mulai 4 Oktober 2026. (magnific) - Image

Ilustrasi shio menjalani hidup lebih lancar mulai 4 Oktober 2026. (magnific)

JawaPos.com - Memasuki Minggu, 4 Oktober 2026, kehidupan sejumlah shio diprediksi memasuki fase yang terasa lebih lancar dan penuh ketenangan. 

Berbagai persoalan yang sebelumnya menyita pikiran, perlahan dapat menemukan jalan keluar.

Sementara itu, beberapa urusan yang sempat tertunda juga mulai menunjukkan perkembangan.

Bagi empat shio ini, 4 Oktober 2026 disebut menjadi salah satu momentum ketika tekanan mulai berkurang. 

Situasi yang sebelumnya terasa rumit dapat dilihat dari sudut pandang berbeda sehingga lebih mudah untuk menentukan langkah berikutnya.

Dirangkum dari YourTango, inilah empat shio yang diprediksi menjalani kehidupan lebih mudah pada 4 Oktober 2026. 

Shio apa saja yang dimaksud? Berikut informasi selengkapnya.

1. Shio Babi, Kesempatan Baru Mulai Terlihat

Bagi Shio Babi, 4 Oktober 2026 dapat menjadi waktu ketika berbagai urusan mulai terasa lebih terarah. 

Editor: Novia Tri Astuti
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