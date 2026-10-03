7 Alasan Mengapa Ketenangan Mungkin Menjadi Bagian Paling Menarik dari Hubungan Romansa

JawaPos.com - Dalam banyak cerita cinta, hubungan romantis sering digambarkan sebagai sesuatu yang penuh gejolak. Ada rasa rindu yang intens, pesan yang ditunggu-tunggu, kecemburuan, pertengkaran, rekonsiliasi, kejutan, dan berbagai emosi yang membuat hubungan terasa seperti naik roller coaster.

Tidak mengherankan jika sebagian orang kemudian mengasosiasikan "chemistry" dengan perasaan yang sangat kuat. Jantung berdebar, sulit tidur karena memikirkan seseorang, merasa sangat bahagia ketika mendapat pesan, atau merasa cemas ketika pasangan tiba-tiba berubah sikap sering dianggap sebagai tanda bahwa hubungan tersebut sangat berarti.

Namun, psikologi menawarkan perspektif yang sedikit berbeda.

Dalam hubungan romantis yang sehat, sesuatu yang tampak sederhana justru dapat memiliki nilai yang sangat besar: ketenangan.

Ketenangan bukan berarti hubungan terasa hambar. Bukan pula berarti tidak ada gairah, kejutan, atau emosi yang kuat. Ketenangan lebih berkaitan dengan perasaan bahwa seseorang tidak perlu terus-menerus mempertanyakan posisi dirinya di dalam hubungan.

Anda tahu di mana Anda berdiri.

Anda tidak harus menebak-nebak apakah pasangan masih peduli. Anda tidak merasa harus memainkan permainan emosional untuk mendapatkan perhatian. Konflik tetap mungkin terjadi, tetapi konflik tidak otomatis membuat hubungan terasa berada di ambang kehancuran.

Menariknya, semakin seseorang memahami keamanan emosional, regulasi emosi, dan dinamika keterikatan dalam hubungan, semakin masuk akal mengapa ketenangan dapat menjadi salah satu kualitas yang sangat menarik.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (1/10), terdapat tujuh alasannya.