Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.23 WIB

7 Alasan Mengapa Ketenangan Mungkin Menjadi Bagian Paling Menarik dari Hubungan Romansa

seseorang yang mendapati ketenangan bersama pasangannya./ Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

seseorang yang mendapati ketenangan bersama pasangannya./ Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Dalam banyak cerita cinta, hubungan romantis sering digambarkan sebagai sesuatu yang penuh gejolak. Ada rasa rindu yang intens, pesan yang ditunggu-tunggu, kecemburuan, pertengkaran, rekonsiliasi, kejutan, dan berbagai emosi yang membuat hubungan terasa seperti naik roller coaster.

Tidak mengherankan jika sebagian orang kemudian mengasosiasikan "chemistry" dengan perasaan yang sangat kuat. Jantung berdebar, sulit tidur karena memikirkan seseorang, merasa sangat bahagia ketika mendapat pesan, atau merasa cemas ketika pasangan tiba-tiba berubah sikap sering dianggap sebagai tanda bahwa hubungan tersebut sangat berarti.

Namun, psikologi menawarkan perspektif yang sedikit berbeda.

Dalam hubungan romantis yang sehat, sesuatu yang tampak sederhana justru dapat memiliki nilai yang sangat besar: ketenangan.

Ketenangan bukan berarti hubungan terasa hambar. Bukan pula berarti tidak ada gairah, kejutan, atau emosi yang kuat. Ketenangan lebih berkaitan dengan perasaan bahwa seseorang tidak perlu terus-menerus mempertanyakan posisi dirinya di dalam hubungan.

Anda tahu di mana Anda berdiri.

Anda tidak harus menebak-nebak apakah pasangan masih peduli. Anda tidak merasa harus memainkan permainan emosional untuk mendapatkan perhatian. Konflik tetap mungkin terjadi, tetapi konflik tidak otomatis membuat hubungan terasa berada di ambang kehancuran.

Menariknya, semakin seseorang memahami keamanan emosional, regulasi emosi, dan dinamika keterikatan dalam hubungan, semakin masuk akal mengapa ketenangan dapat menjadi salah satu kualitas yang sangat menarik.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (1/10), terdapat tujuh alasannya.

1. Ketenangan Memberikan Rasa Aman Secara Emosional

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bikin Tubuh Lebih Tenang, Ini 5 Bagian yang Bisa Dipijat Sebelum Tidur - Image
Lifestyle

Bikin Tubuh Lebih Tenang, Ini 5 Bagian yang Bisa Dipijat Sebelum Tidur

Jumat, 25 September 2026 | 06.42 WIB

Mulai 4 Oktober 2026, 4 Shio Diprediksi Jalani Hari Lebih Lancar dan Penuh Ketenangan - Image
Zodiak

Mulai 4 Oktober 2026, 4 Shio Diprediksi Jalani Hari Lebih Lancar dan Penuh Ketenangan

Minggu, 4 Oktober 2026 | 03.33 WIB

Masalah Perlahan Terurai, 7 Tanggal Lahir Ini Disebut Bakal Rasakan Ketenangan di Akhir September - Image
Zodiak

Masalah Perlahan Terurai, 7 Tanggal Lahir Ini Disebut Bakal Rasakan Ketenangan di Akhir September

Rabu, 30 September 2026 | 23.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore