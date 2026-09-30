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Rabbany Wanadriani
Rabu, 30 September 2026 | 23.55 WIB

Masalah Perlahan Terurai, 7 Tanggal Lahir Ini Disebut Bakal Rasakan Ketenangan di Akhir September

ilustrasi orang yang bahagia. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang bahagia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Penghujung September 2026 dipercaya menjadi periode yang membawa perubahan bagi sebagian orang. Setelah melewati masa penuh tekanan, kebingungan, atau situasi yang terasa tidak menentu, mereka disebut mulai memasuki fase yang lebih tenang.

Dalam numerologi, tanggal lahir tertentu dipercaya memiliki energi yang berbeda pada periode tertentu. Kali ini, sejumlah tanggal lahir disebut akan merasakan pikiran yang lebih jernih, emosi yang lebih stabil, serta peluang untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini mengganggu.

Dilansir dari Creative Numerology, terdapat tujuh tanggal lahir yang dipercaya mulai merasakan kondisi kehidupan yang lebih baik menjelang akhir September 2026. Berikut rinciannya:

1. Tanggal 15 dan 24

Bagi pemilik tanggal lahir 15 dan 24, tekanan yang dirasakan selama beberapa waktu sebelumnya dipercaya mulai berkurang menjelang penghujung September.

Kondisi finansial perlahan disebut menjadi lebih stabil, sementara hubungan dengan keluarga maupun orang-orang terdekat berpeluang terasa lebih harmonis.

Rasa percaya diri juga diprediksi kembali tumbuh. Situasi tersebut dapat menjadi momentum untuk menyusun rencana baru dan melihat masa depan dengan pandangan yang lebih optimistis.

2. Tanggal 9, 18, dan 27

Pemilik tanggal lahir 9, 18, dan 27 disebut akan memasuki fase yang lebih tenang setelah melewati periode penuh keraguan.

Menjelang akhir September, mereka dipercaya mampu menemukan keseimbangan antara perasaan dan pikiran. Kondisi tersebut dapat membantu dalam menentukan pilihan atau mengambil keputusan yang sebelumnya terasa sulit.

Ada pula kemungkinan munculnya informasi, kabar, atau petunjuk yang membantu membuka jalan keluar dari persoalan lama. Dengan begitu, aktivitas sehari-hari diprediksi terasa lebih terarah dan terkendali.

3. Tanggal 20 dan 29

Untuk mereka yang lahir pada tanggal 20 dan 29, masa penuh kekecewaan serta gejolak emosi dipercaya mulai berlalu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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