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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.38 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Sabtu, 3 Oktober 2026: Jaga Batas dan Evaluasi Karier

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Pisces pada Sabtu, 3 Oktober 2026 tidak harus dipenuhi dengan pekerjaan berat karena akhir pekan dapat menjadi waktu untuk melihat kembali perkembangan profesional selama beberapa waktu terakhir.

Hubungan dengan rekan kerja tetap dapat dijaga, tetapi Pisces juga perlu mengetahui batas yang sehat antara urusan profesional dan kehidupan pribadi.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tidak semua persoalan yang sedang dihadapi perlu dibagikan kepada rekan kerja, terutama jika menyangkut masalah pribadi atau informasi yang seharusnya tidak diketahui banyak orang.

Menjaga batas bukan berarti Pisces harus menjauh dari lingkungan kerja, melainkan lebih selektif dalam menentukan informasi yang memang pantas dibicarakan.

Jika terdapat pekerjaan yang belum selesai, periksa kembali mana yang benar-benar membutuhkan perhatian segera dan mana yang masih dapat ditangani ketika hari kerja kembali dimulai.

Jangan membiarkan rasa tidak enak atau rasa bersalah membuat Pisces terus bekerja ketika tubuh dan pikiran sebenarnya membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Akhir pekan juga dapat dimanfaatkan untuk memikirkan arah perkembangan karier dalam jangka yang lebih panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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