Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

JawaPos.com — Timnas Inggris diprediksi mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 pada matchday ketiga Liga Nations UEFA di Stadion HNK Rijeka, Sabtu (3/10/2026) pukul 23.00 WIB.

The Three Lions datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Ceko, sementara Kroasia baru saja dihantam Spanyol 1-4, tetapi tetap punya catatan kandang kompetitif yang sulit ditaklukkan.

Inggris Ingin Lanjutkan Tren Positif Timnas Inggris bangkit setelah kalah 2-3 dari Spanyol dengan mengalahkan Ceko 2-0 di Praha pada Selasa lalu. Anthony Gordon dan kapten Harry Kane mencetak gol untuk membawa The Three Lions meraih tiga poin sekaligus mengakhiri puasa clean sheet dalam enam pertandingan.

Thomas Tuchel juga terus menunjukkan catatan positif sejak ditunjuk sebagai pelatih Inggris pada Januari 2025. Dari 24 pertandingan, pelatih asal Jerman tersebut mencatat 18 kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan.

Kemenangan atas Ceko sekaligus memperpanjang tren tandang Inggris di Liga Nations UEFA menjadi empat pertandingan beruntun. Mereka kini menempati peringkat keempat dunia FIFA dan berusaha mengalahkan Kroasia untuk keempat kalinya secara beruntun.

Pertemuan terakhir kedua negara di Piala Dunia 2026 juga berakhir manis bagi Inggris. The Three Lions menang 4-2 atas Kroasia pada laga pembuka fase grup, sehingga duel di Rijeka kali ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk membalas kekalahan tersebut.

Kroasia Punya Masalah di Lini Belakang Kroasia membuka kampanye Liga Nations UEFA dengan kemenangan 2-1 atas Ceko. Namun, momentum tersebut langsung terhenti setelah mereka kalah telak 1-4 dari Spanyol yang sekaligus memperpanjang masalah pertahanan tim asuhan Slavan Bilic.



Dion Beljo sempat menyamakan skor menjadi 1-1 setelah Lamine Yamal membawa Spanyol unggul lebih dulu. Kroasia kemudian kebobolan tiga gol tambahan melalui Marc Pubill dan dua gol pada babak kedua, sehingga harus menerima kekalahan pertama sejak Bilic kembali menangani tim.



Bilic bahkan secara terbuka mengkritik performa anak asuhnya setelah pertandingan tersebut. Mantan pelatih West Ham itu menilai Kroasia “kurang agresif” dan mengakui pertahanan timnya “bermain buruk”.



Statistik pertahanan Kroasia memang menjadi perhatian menjelang duel kontra Inggris. Mereka sudah kebobolan dalam 11 dari 12 pertandingan internasional terakhir di semua kompetisi dan selalu kalah dalam enam pertandingan terakhir melawan negara yang berada di 10 besar ranking FIFA.

Rekor Kandang Kroasia Bisa Jadi Ancaman Meski memiliki masalah pertahanan, Kroasia tetap membawa modal kuat ketika tampil di kandang sendiri. Mereka tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan kompetitif terakhir di kandang, dengan delapan kemenangan dan satu hasil imbang.



Kekalahan terakhir Kroasia di kandang dalam pertandingan kompetitif terjadi saat menghadapi Turki pada Kualifikasi Euro 2024, Oktober 2023. Karena itu, Inggris tetap perlu tampil disiplin jika ingin membawa pulang tiga poin dari Rijeka.



Di sisi lain, Inggris memiliki rekor pertemuan yang cukup meyakinkan sejak 2018. Dari lima pertemuan terakhir, Inggris meraih tiga kemenangan, Kroasia sekali menang, sedangkan satu pertandingan lainnya berakhir imbang.



Pertemuan di Liga Nations UEFA pada 2018 menjadi satu-satunya laga dalam periode tersebut yang berakhir tanpa gol. Kali ini, peluang pertandingan menghasilkan banyak gol cukup terbuka mengingat enam gol tercipta dalam pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia 2026.

Kane Jadi Ancaman Utama Inggris Inggris mendapat tambahan kekuatan dengan kemungkinan kembalinya Jude Bellingham ke starting XI. Gelandang Real Madrid tersebut berpotensi bermain bersama Alex Scott atau James Garner di lini tengah setelah Myles Lewis-Skelly mendapat persaingan untuk mempertahankan tempatnya.



Di sektor depan, Harry Kane tetap menjadi tumpuan utama Inggris. Kapten The Three Lions itu baru saja mencetak gol melawan Ceko dan akan menjadi ancaman serius bagi lini belakang Kroasia yang sedang tidak stabil.



Nico O'Reilly dipastikan absen setelah mundur dari skuad karena cedera. Lewis Hall diperkirakan kembali dipercaya mengisi posisi bek kiri, sementara Jordan Pickford akan mendapatkan kesempatan tampil setelah James Trafford menjadi starter dalam dua laga Liga Nations sebelumnya.



Kroasia juga kehilangan beberapa pemain akibat cedera, termasuk Josip Juranovic dan Martin Erlic. Luka Vuskovic diperkirakan berpeluang menggantikan Marin Pongracic untuk berduet dengan Josko Gvardiol di jantung pertahanan.